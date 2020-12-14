نتائج قرعة‭ ‬دور الـ 32 في الدوري الأوروبي لكرة القدم

المصدر: وكالات

أسفرت قرعة دور 32 في الدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين عن مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واحتل فريق المدرب أولي جونار سولشار المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا وانتقل للعب في الدوري الأوروبي، وهي مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة، بعد خسارته أمام رازن بال شبورت لايبزيج الأسبوع الماضي.

وأمام الفريق الإسباني سيواجه يونايتد ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي السابق الذي عاد إلى بلاده ليقود سوسيداد إلى بداية ممتازة في الموسم المحلي الجديد.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين بطلين سابقين لأوروبا حيث يلتقي ميلان مع رد ستار بلجراد الصربي بينما يلعب ليل متصدر الدوري الفرنسي مع أياكس أمستردام.

ويخوض أرسنال المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة صعبة أمام بنفيكا البرتغالي لكن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، الذي يتصدر الدوري، سيكون أسعد بنتيجة القرعة التي أوقعته أمام فولفسبرجر النمساوي.

وفيما يلي قرعة دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت اليوم الاثنين.

فولفسبرجر النمساوي أمام توتنهام هوتسبير الانجليزي

دينامو كييف الأوكراني أمام كلوب بروج البلجيكي

ريال سوسيداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الانجليزي

بنفيكا البرتغالي أمام أرسنال الانجليزي

رد ستار بلجراد الصربي أمام ميلان الإيطالي

رويال أنتويرب البلجيكي أمام رينجرز الاسكتلندي

سلافيا براج التشيكي أمام ليستر سيتي الانجليزي

سالزبورج النمساوي أمام فياريال الإسباني

براجا البرتغالي أمام روما الإيطالي

كراسنودار الروسي أمام دينامو زغرب الكرواتي

يانج بويز السويسري أمام باير ليفركوزن الألماني

مولده النرويجي أمام هوفنهايم الألماني

غرناطة الإسباني مع نابولي الإيطالي

مكابي تل أبيب الإسرائيلي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني

ليل الفرنسي أمام أياكس أمستردام الهولندي

أولمبياكوس اليوناني أمام أيندهوفن الهولندي.

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