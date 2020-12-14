رونالدو: فخور بالتواجد في قائمة المرشحين لجوائز غلوب سوكر بدبي

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن فخره بتواجده في القائمة النهائية لجوائز غلوب سوكر المقرر إقامتها في دبي 27 ديسمبر الجاري في نسختها الثانية عشر.

ودخل رونالدو قائمة المرشحين لجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في عام 2020، والتي يتنافس فيها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفسكي، إضافة إلى ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21 خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2020 بجانب الثلاثي ميسي ورونالدينيو ومحمد صلاح.

ونشر رونالدو صورة على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" وهو يحمل جائزة غلوب سوكر دبي التي توج بها العام الماضي لأفضل لاعب في 2019 بعدما قاد يوفنتوس للتتويج بلقب الكالتشيو، وإحرازه جائزة أفضل لاعب في إيطاليا الموسم الماضي.

وكتب رونالدو على حسابه:" إنه لشرف وفخر لي أن أتواجد في القائمة النهائية لجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العام وأفضل لاعب في القرن".

وأضاف:" إنه من دواعي سروري وسعادتي تلقي هذا التقدير من جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم".

وتعد جوائز غلوب سوكر التي تقام في دبي في نسختها الـ 12 واحدة من أكبر الجوائز في كرة القدم وتجمع أشهر ونخبة نجوم اللعبة في العالم.

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