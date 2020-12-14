ليون يُسقط سان جرمان ويهدي صدارة الدوري الفرنسي إلى ليل

المصدر: أ ف ب

أسقط ليون الطموح باريس سان جرمان في عقر داره ملعب "بارك دي برانس" بفوزه عليه 1-صفر ليهدي الصدارة رسمياً إلى ليل بعدما كان الأخير احتل المركز الأول مؤقتاً بفوزه على بوردو 2-1 أمس الأحد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويملك ليل 29 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ليون ونقطة واحدة عن سان جرمان الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وكانت المفاجأة في صفوف فريق العاصمة الفرنسية جلوس المهاجم كيليان مبابي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين من دون معرفة السبب، علما بان صحيفة "ليكيب" كشفت بانه ترك الحصة التدريبية مبكرا أمس السبت، في حين شارك في خط المقدمة الثلاثي المؤلف من البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا والإيطالي مويز كين.

وغاب أيضا قائد باريس سان جرمان البرازيلي ماركينيوس بداعي الإصابة.

في الجهة المقابلة، شارك قائد ليون الهولندي ممفيس ديباي أساسيا بعد أن كانت الشكوك تحوم حول ذلك لإصابة طفيفة. ولعب إلى جانبه في خط المقدمة الكاميروني كارل توكو ايكامبي وتينو كاديويري من زيمبابوي وقد سجل هذا الثلاثي 17 من أصل 24 هدفا لفرقهم هذا الموسم.

وفازت كتيبة المدرب رودي غارسيا في سبع من مبارياتها الثماني الأخيرة ولم تتعرض سوى لهزيمة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي في 13 مرحلة.

كان اللعب سجالا بين الفريقين في مطلع المباراة وسنحت الفرصة الأولى للظهير الإيطالي اليساندرو فلورنزي اثر تمريرة ماكرة من مواطنه ماركو فيراتي فاطلقها على الطاير لكنها مرت الى جانب القائم الايمن لليون (ق7).

وتعين على دفاع سان جرمان أن يكون يقظا اكثر من مرة لوقف سيل هجمات ليون قبل أن يرتكب بريسنل كيمبيبي الذي حمل شارة القائد نيابة عن ماركينيوس، خطأ في تمرير إحدى الكرات فانتزعها ايكامبي ومررها أمامية باتجاه كاديويري لينفرد بالحارس الكوستاريكي كيلور نافس ويسدد كرة زاحفة داخل شباكه (ق36).

ورفع كاديويري رصيده هذا الموسم الى 5 أهداف في 13 مباراة علما بانه شارك احتياطيا في اكثر من مباراة لا سيما في مطلع الموسم.

وتصدى حارس ليون البرتغالي انتوني لوبيش ببراعة لكرة جديدة على الطاير سددها فلورنزي (ق42).

وشارك مبابي في منتصف الشوط الثاني بدلا من دي ماريا لكن ليون كاد يضيف الهدف الثاني عندما سدد البرازيلي لوكاس باكيتا كرة قوية كان لها نافاس بالمرصاد (ق67).

لكن لاعبي سان جرمان وجدوا صعوبة في اختراق دفاع ليون المنظم باستثناء كرة قوية سدها مبابي بعد مجهود فردي رائع من نيمار مرت الى جانب القائم في الوقت بدل الضائع ليخسر فريقه للمرة الرابعة هذا الموسم.

وأصيب نيمار في الثواني الأخيرة في كاحله وخرج على حمالة اثر تدخل عنيف لمواطنه تياغو منديش لينال البطاقة الحمراء.

ولم يخسر ليون في مبارياته الخمس الأخيرة خارج ملعبه ويعود السقوط الأخير له الى 15 سبتمبر أمام مونبلييه 1-2.

ليل في القمة

وكان ليل تصدر مؤقتاً في وقت سابق بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.

وحافظ ليل بالتالي على سجله المثالي على ملعبه بفوزه في مبارياته الـ 8 هذا الموسم.

وضع جوناثان بامبا أصحاب الأرض على الطريق الصحيح بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك معلنة الهدف الافتتاحي (ق16)، وعلى الرغم من أن الكرواتي توما باسيتش ادرك التعادل لبوردو من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها حاتم بن عرفة (ق30)، كانت الكلمة الأخيرة للمدافع البرتغالي الفارع الطول جوزيه فونتي بكرة رأسية أيضاً (ق45).

وسنحت أكثر من فرصة جيدة أمام ليل، لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلالها في الشوط الثاني.

وحقق رين أول فوز له في ثماني مباريات في مختلف المسابقات بعودته ظافراً من نيس بهدف مقابل لا شيء، سجله مباي نيانغ وهو الأول له هذا الموسم (ق28).

واستمرت بالتالي معاناة نيس الذي كان أقال مدربه باتريك فييرا وعين بديلا منه مساعده الروماني-السويسري ادريان اورسيا قبل 10 أيام، حيث لم يفز الفريق الجنوبي في آخر 8 مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الثاني عشر.

وخرج لوريان من منطقة الخطر بفوزه على نيم بثلاثية نظيفة علماً بأنه صام عن التسجيل في مبارياته الست الأخيرة.

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