سوسييداد ينتزع صدارة الليغا

المصدر: أ ف ب

انتزع ريال سوسييداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بتعادله إيجاباً (1-1) مع ضيفه إيبار أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الـ"ليغا"، لكنه فشل في الانفراد بها واستغلال سقوط أتلتيكو مدريد أمام جاره ريال مدريد صفر-2 السبت في دربي العاصمة.

رفع سوسييداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني لكن الأخير يملك مباراتين مؤجلتين، فيما ارتفع رصيد إيبار إلى 15 نقطة في المركز السابع.

وتقدم سوسييداد بهدف أندير بارينتشيا في الدقيقة 20، وأدرك إيبار التعادل عن طريق سيرجي إينريش في الشوط الثاني (ق66).

وألغى حكم اللقاء هدفاً لسوسييداد سجله إيغور زوبيلدا (ق80) بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

ولم يخسر الفريق الباسكي في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري المحلي (6 انتصارات و3 تعادلات) وهي أفضل سلسلة له منذ يناير-ابريل عام 2013 (خاض في تلك الفترة 15 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 6).

ويأتي هذا التعادل لسوسييداد بعد تأهل درامي الخميس إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي حين تمكن من إدراك التعادل أمام نابولي الإيطالي (1-1) في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، حقق غرناطة فوزاً 1-0 على التشي، فرفع رصيده إلى 18 في المركز السابع، فيما بقي التشي بـ 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

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