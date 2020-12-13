دورتموند يقيل مدربه فافر بعد كارثة شتوتغارت

المصدر: البيان الإلكتروني

أقال بوروسيا دورتموند، مدربه لوسيان فافر، عقب الخسارة من شتوتغارت 1-5، وهي الخسارة الثالثة للفريق من خمس مباريات بالدوري الألماني، ليحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب المسابقة، وبفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وقال دورتموند، أن مساعد المدرب، إدين تيرزيتش، تم تعيينه كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، بديلا للمدرب السويسري فافر (63 سنة)، والذي تولى مسؤولية دورتموند، عقب مغادرته نيس الفرنسي في يوليو 2018.

وقاد فافر دورتموند إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته، وإلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي.

وقال فافر عقب الهزيمة أمام شتوتغارت: "كانت تلك كارثة، ولم يكن الأمر جيداً، ولم نكن هناك، ولا ينبغي أن يحدث ذلك".

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