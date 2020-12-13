القبض على لاعب أياكس لطعنه أحد أفراد عائلته

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ألقي القبض على كوينسي بروميس (28 سنة)، لاعب نادي أياكس الهولندي، للاشتباه في طعنه لأحد أفراد أسرته، وتركه مصابًا بجروح خطيرة، وتم إبقاء اللاعب الذي تعاقد معه أياكس مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، في زنزانة الشرطة بعد 24 ساعة فقط من اللعب، والتسجيل لناديه.

وتم القبض على بروميس للاشتباه في ضلوعه في حادث طعن وقع في ضواحي أمستردام خلال تجمع عائلي عقد في يونيو الماضي، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 4 سنوات كحد أقصى في هولندا، حسب ما ذكرت صحيفة "دي تليغراف".

وأكد المتحدث باسم الشرطة جيلمر جيردس، اعتقاله اليوم، وقال: "سمعنا عن الحادث قبل شهر فقط، ثم بدأ التحقيق، وأدى هذا الصباح إلى اعتقال اللاعب''.

وينتظر أن يقرر قاض خلال الساعات المقبلة، ما إذا كان سيتم تقديم بروميس للمحاكمة، ويتوقع أن يبقى في السجن لمدة أقصاها 3 أيام، مع إمكانية تمديد الحبس الاحتياطي حسب قرار القاضي، فيما اكتفى أياكس بالتعليق على الاعتقال، بالتأكيد فقط على عدم مشاركة اللاعب عن التدريبات.

ويذكر أن بروميس لاعب إشبيلية الاسباني السابق، انتقل إلى أياكس مقابل 14 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي فقط، وشارك في فوز فريقه 4-0 في الدوري الهولندي أمس السبت، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي عام 2014، ولعب أيضاً مع تفينتي وجو أهيد إيجلز وسبارتاك موسكو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز