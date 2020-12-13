فيلافيردي غاضب من الريال بعد الخسارة 0 - 31

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عبر نادي فيلافيردي عن غضبه بعد خسارته 0-31، أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم تحت 9 سنوات.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى نادي ريال مدريد، عدم نشر نتيجة مباراة فريقه ضد فيلافيردي سان أندريس أمس السبت، مظهراً جانباً من احترام المنافس، من خلال عدم نشر سجل المباراة على موقعه على الانترنت، واكتفى الريال بتقرير تضمن الفوز فقط بدون ذكر عدد الأهداف.

وواصلت الصحيفة الإسبانية، موضحة أن فيلافيردي، اشتكى من المباراة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تقرير المباراة، وأصدر أيضاً بياناً، طالب فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإعادة هيكلة الفئات العمرية.

كما جاء في البيان: "نريد أن نظهر غضبنا من مثل هذا الوضع في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، إذ يجب على الأندية الكبيرة استخدام الاستراتيجيات الرياضية لتجنب مثل هذه النتائج الكبيرة".

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