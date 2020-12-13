الإيطالي باولو روسي.. موت وخراب ديار

المصدر: دبي - محمود سعيد

تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسي للسطو، أمس، أثناء تشييع جنازته، بحسب وكالة أنسا الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن زوجة باولو روسي، فيديريكا كابيليتي، عادت من الجنازة لتجد منزلهما في توسكانا قد تعرض للاقتحام والسرقة، وأصبحت الأمور كما يقال في المثل الشعبي «موت وخراب ديار».

وكان عدد كبير من محبي أسطورة الكرة الإيطالية قد احتشدوا داخل استاد روميو مينتي في فيتشينزا، لتشييع جنازته، أمس، في أجواء مليئة بالحزن والأسى على رحيل الهداف الكبير وأيقونة مونديال 82 بإسبانيا والفائز بلقبها الأزوري.

ورحل الأسطورة المتوج بالحذاء الذهبي والكرة الذهبية، عن عمر يناهز 64 عاماً.

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