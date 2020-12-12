رونالدو يستعد للمباراة الـ 100 بقميص يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراته المئوية، بقميص فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، عندما يحل ضيفا على فريق جنوي، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وانضم النجم البرتغالي رونالدو، لصفوف يوفنتوس، في صيف عام 2018، قادما من فريق ريال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 117 مليون يورو، بعد 9 سنوات قضاها، مع الفريق الملكي.

وخاض صاروخ ماديرا، 99 مباراة، بقميص اليوفي، في جميع المسابقات، بواقع 70 مباراة في الدوري الإيطالي، 21 في دوري أبطال أوروبا، 6 في كأس إيطاليا، ومباراتين في كأس السوبر الإيطالي.

وسجل رونالدو، 77 هدفا، مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بواقع 60 هدفا في الدوري الإيطالي، 14 في دوري أبطال أوروبا، هدفين في كأس إيطاليا وهدف بكأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى 19 تمريرة حاسمة.

وكان النجم البرتغالي، قد نجح في قيادة فريق السيدة العجوز، لتحقيق فوزا عريضا، على مضيفه برشلونة، الثلاثاء الماضى، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري ابطال أوروبا، مسجلا ثنائية في شباك الفريق الكتالوني.

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر ميلان، برصيد 26 نقطة.

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