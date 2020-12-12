لايبزيج يعتلي صدارة الدوري الألماني بعد تغلبه على بريمن

المصدر: وكالات

تقدم رازن بال شبورت لايبزيج إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مؤقتا بالفوز 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن ليتفوق بفارق نقطة على بايرن ميونيخ.

وتعززت ثقة لايبزيج بعد فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد وتأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفرض سيطرته أمام ضيفه بريمن منذ البداةي.

وحصل لايبزيج، الذي فاز في جميع مبارياته الست على ملعبه هذا الموسم، على ركلة جزاء نفذها مارسيل زابيتسر بنجاح في الدقيقة 26.

وأكمل داني أولمو هجمة سريعة بمراوغة عند حدود منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في الشباك ليضاعف الفارق في الدقيقة 41.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 24 نقطة بينما يملك بايرن، الذي يحل ضيفا على أونيون برلين في وقت لاحق من اليوم، 23 نقطة.

وسقط فريق بروسيا دورتموند، بهزيمة مذلة أمام ضيفه شتوتجارت، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

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