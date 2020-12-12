ضربة قاسية لليفربول قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

تعرض ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لضربة قوية جديدة في صفوفه قبل مواجهة فولهام، المحدد لها السادسة والنصف مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة ديوغو جوتا.

وذكرت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي استبعد ديوغو جوتا من مواجهة فولهام بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها اللاعب في مواجهة ميدييتلاند الدنماركي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليلة الأربعاء الماضي، في حين أن النادي لا يزال ينتظر تقييم مدى خطورة الإصابة.

كما غرد دومينيك كينج مراسل صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا، "القلق على ليفربول من ديوغو جوتا، سيغيب عن مباراة الغد في فولهام بسبب إصابة في الركبة، لم يعرف بعد كم من الوقت لن يكون متاحًا حيث يواصل النادي إجراء الاختبارات."

وسيكون غياب جوتا بمثابة ضربة قاسية ليورجن كلوب الذي شهد انهيار فريقه بسبب الإصابات هذا الموسم .

ويواجه ليفربول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في ستة أيام، بما فى ذلك مواجهة على قمة الجدول مع توتنهام الأربعاء.

ويغيب عن الريدز بالفعل منذ بداية الموسم لاعبو قلب الدفاع فيرجيل فان ديك وجو جوميز بسبب إصابات خطيرة في الركبة، وسيغيب تياجو الكانتارا ايضا حتى بداية العام الجديد.

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