"الكاف" يُنصب عيسى حياتو رئيساً فخرياً والحفل منتصف يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر منح الكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف السابق منصب الرئيس الفخري.

وذكرت صحيفة " المنتخب المغربية، أن عمومية الكاف، قررت منح رئيس حياتو منصب الرئيس الفخري، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، الجمعة.

وتابعت الصحيفة المغربية، أن الكاف ستقيم حفلا منتصف شهر يناير المقبلة بمناسبة تكريم عيسى حياتو بمنصب الرئيس الفخري

يذكر أن عيسى حياتو ترأس الاتحاد الأفريقي لمدة 30 عاما، وذلك في الفترة من 1987 إلى 2017.

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