الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتكبد خسائر بـ13 مليون دولار بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ناقشوا تقرير العام المالي المنقضي 2019 / 2020 خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تجري عبر "الفيديو كونفرانس" بحضور أعضاء المكتب التنفيذى.

وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن الاتحاد الأفريقي خلال تقريره المالي للسنة الحالية عن تسجيل خسارة مالية كبيرة تُقدّر بـ13 مليون دولار.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية، في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت فتح التقدم بطلبات تنظيم المباريات النهائية لكل من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حتى نسخة عام 2023.

وأكد بيان الكاف أن اللجنة التنفيذية وافقت على فتح باب التقدم بطلبات تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ، 2022 ، 2023، ونهائي الكونفدرالية 2021، 2022، 2023، بالإضافة إلى نهائي دورى أبطال السيدات 2021.

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