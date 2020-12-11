الاحتفال بالكريسماس ممنوع على لاعبي الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نصحت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نجومها بإلغاء حفلات عيد الميلاد "الكريسماس" مع زملائهم هذا العام، وسط مخاوف من أن الاحتفالات قد تكسر قيود بروتوكول فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وما تزال التجمعات الاجتماعية الداخلية محظورة بموجب الإرشادات الحالية، لكن الحكومة البريطانية تسمح للأطراف المكونة من ستة أفراد بالاجتماع إذا كانوا يعقدون "اجتماع عمل"، وهو أمر يمكن للاعبين استخدامه للتحايل على القواعد.

ولكن قيل للاعبي كرة القدم إنهم سيتهمون بمخالفة اللوائح إذا استخدموا هذا التبرير، كما تم تحذيرهم من إقامة حفلات سرية، وسبق أن تعرض تامي أبراهام وبن تشيلويل وجادون سانشو، لانتقادات لخرقهم اللوائح بحضور اجتماع سري في أكتوبر الماضي.

وأكد دين سميث مدير أستون فيلا، أنه ذكر جاك غريليش وروس باركلي بمسؤولياتهما، بعد أن انتهكا القوانين خلال سهرة لهم في لندن الأسبوع الماضي، كما حث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، لاعبيه على "فعل الشيء الصحيح".

وقال لامبارد: "المسؤوليات بالنسبة للاعبين كبيرة، كنماذج يحتذى بها للعالم الخارجي ولحياتهم المهنية، وعليهم فعل الشيء الصحيح، خاصة عندما يلعبون بشكل متكرر خلال عيد الميلاد، وعليهم أن يعيشوا بشكل مختلف عن بقية الجمهور".

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