التخطيط لصفقة تبادلية مثيرة تجمع رونالدو وبوغبا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قريباً من العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة مبادلة مثيرة مع الفرنسي بول بوغبا، لأن عملاق الدوري الإيطالي حريص على إنهاء الاعتماد المفرط على لاعب يبلغ من العمر 35 عاماً، ويكسب 28 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك تحول جديد في أزمة مانشستر يونايتد مع بوغبا، ربما يؤدي إلى عودة رونالدو بشكل مثير إلى أولد ترافورد، بعدما وجد اللاعب الفرنسي نفسه في طي النسيان في اليونايتد، عقب إعلان وكيله مينو رايولا مؤخراً، أن وقت بوغبا في أولد ترافورد "انتهى".

ولم يخف بوغبا رغبته في الرحيل عن اليونايتد، لتظهر عودته إلى يوفنتوس ضمن الأمور المطروحة، وهو ما أدى بالتالي إلى إمكانية عودة رونالدو إلى اليونايتد، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".

وصنع رونالدو اسمه مع اليونايتد، وتحول إلى أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، ويبلغ الآن 35 عاماً، وهو الأعلى ربحاً في يوفنتوس، والذي يحاول بدوره خفض فاتورة أجور لاعبيه، تحت قيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، وفق خطة لأسلوب أكثر توازناً لكرة القدم في السنوات القادمة.

بينما بوغبا غير سعيد في اليونايتد، ويقال إنه يأمل في العودة إلى تورينو تحت قيادة أندريا بيرلو، ولكن يوفنتوس لديه أيضاً خيارات عندما يتعلق الأمر بصفقة محتملة لبوغبا، مع إمكانية وجود صفقة مبادلة يشارك فيها الأرجنتيني باولو ديبالا، وهو اللاعب غير المفضل في تورينو، وربما يمثل استثماراً أفضل على المدى الطويل لليونايتد، بالنظر إلى أنه أصغر بثماني سنوات من رونالدو.

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