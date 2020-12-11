"الكاف" يفتح طلبات استضافة نهائيي أبطال أفريقيا والكونفدرالية حتى 2023

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة التنفيذية، فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الخميس، فتح التقدم بطلبات تنظيم المباريات النهائية لكل من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حتى نسخة العام 2023.

وأكد بيان الكاف، على أن اللجنة التنفيذية، وافقت على فتح باب التقدم بطلبات تنظيم، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، 2022، 2023، ونهائي الكونفدرالية 2021، 2022، 2023، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال السيدات 2021، وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت المباراة النهائية في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، قد أقيمت على ستاد القاهرة، بينما لعبت المباراة النهائية للكونفدرالية في المغرب.

كما أكدت اللجنة التنفيذية، في الاتحاد الأفريقي، على تخصيص المسابقات التالية بالفعل ضمن المواعيد النهائية المنصوص عليها في لائحة الكاف، وهي:

كأس الأمم الأفريقية 2021: الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 2023: كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية 2025: غينيا.

بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2020: الكاميرون

بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2022: الجزائر

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021: المغرب

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2021: موريتانيا

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