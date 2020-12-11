حقيقة تاريخية تبشر أتلتيكو مدريد بالفوز بـ "الليغا"

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل فريق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصاراته وصدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بلد الوليد (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 12 من الليغا.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصاره السابع على التوالي والثامن في الموسم الحالي للدوري خلال 10 مباريات، مقابل تعادلين، ويبقى "الروخي بلانكوس" الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم، وجمع 26 نقطة من 10 مباريات، وهو رصيد لم يحققه سوى في الموسمين (1995-1996) و(2013-2014) في تاريخه، وتوج باللقب في كلتا المناسبتين، وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، مما يبشره بتكرار الإنجاز هذا الموسم أيضا.

ويتفوق أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط على جاره ريال مدريد حامل اللقب، الذي لعب 10 مباريات، وبفارق 12 نقطة على برشلونة، الذي خاض 10 مباريات أيضا.

ويملك "الروخي بلانكوس" أقوى دفاع في الليغا هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه مرتين فقط في 10 مباريات، مقابل 5 أهداف استقبلها أقرب منافسيه ريال سوسيداد، بينما تلقت شباك برشلونة 11 هدفا، وشباك ريال مدريد 12 هدفا.

كما يملك ثاني أقوى هجوم في المسابقة برصيد 21 هدفا، ولا يتفوق عليه سوى ريال سوسيداد بفارق هدف واحد، بينما أحرز برشلونة 20 هدفا، وريال مدريد 17 هدفا.

ويمني المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني النفس بكسر احتكار الثنائي ريال مدريد وبرشلونة للقب الدوري في السنوات الست الأخيرة بواقع لقبين وأربعة على الترتيب، وقيادة فريقه أتلتيكو مدريد للتتويج بلقب بطل الليغا الإسبانية لأول مرة منذ العام 2014 وللمرة العاشرة في تاريخه.

يذكر أن أتلتيكو مدريد سيكون على موعد مع مضيفه ريال مدريد في "ديربي العاصمة" غدا السبت المقبل.

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