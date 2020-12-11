حبس نجم سابق لريال مدريد 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصدرت محكمة ميلانو الإيطالية حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات ضد نجم ريال مدريد السابق، روبينيو، بعد اتهامه في قضية الاغتصاب.

وجاء الحكم على نجم ريال مدريد السابق بالسجن 9 سنوات على خلفية ارتباكه جريمة اغتصاب لفتاة ألبانية، في يناير لعام 2013، في ملهى ليلي في ميلانو.

ووفقاً لما ذكرته تقارير صحفية برازيلية، أن روبينيو حكم ضده بالسجن 9 سنوات من قبل محكمة الإيطالية بسبب ارتباكه لجريمة الاغتصاب.

ونفى روبينيو كل الاتهامات الموجهة إليه، كما أنه مازال يمتلك فرصة لتقديم استئناف آخر على هذا الحكم.

وسبق وأعلن نادي سانتوس البرازيلي فسخ تعاقده مع روبينيو مؤخرًا بسبب تورطه في قضية اغتصاب، رغم نفي نجم ميلان السابق كل التهم الموجهة ضده.

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