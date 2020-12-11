إيطاليا تودّع الأسطورة باولو روسي

المصدر: (روما - أ ف ب)

ودّعت إيطاليا أحد أساطيرها في نهائيات كأس العالم بوفاة المهاجم باولو روسي «64 عاماً» هداف مونديال عام 1982 في أسبانيا وهو العام الذي تُوجت فيه إيطاليا بكأس العالم،وأشارت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» إلى «المرض» الذي كان يعاني منه النجم الإيطالي السابق في ًصفوف يوفنتوس وميلان وقالت «روسي، الشاعر المحبب لكرة القدم الذي أسعد إيطاليا عام 1982 ورحل».

واعتبرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن روسي «اللاعب الذي أبكى البرازيل وقاد كتيبة المدرب إنزو بيرزوت لإحراز اللقب العالمي»، وتأتي وفاة روسي بعد أسبوعين على رحيل الأسطورة الأرجنتيني مارادونا.

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