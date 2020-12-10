محمد صلاح ضمن 55 لاعبًا يتنافسون على تشكيل منتخب العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، بالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفا برو)، عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول للتشكيلة المثالية في العالم لعام 2020، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، وضمت القائمة 55 لاعبا، من بينهم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وسيتم الكشف عن التشكيل المثالي خلال إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم " The Best"، للعام الجاري 2020، يوم 17 ديسمبر القادم، وذلك بعدما قرر التراجع عن إلغاؤه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حراسة المرمى:

- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) - البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) - الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان) - الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير) - البرازيلي إيدرسون موراييس (مانشستر سيتي) - الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) - السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع:

- النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونخ) - الإسباني جوردى ألبا (برشلونة) - البلجيكي توبي ألديرفيريلد (توتنهام هوتسبير) - الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) - البرازيلي داني ألفيس (ساو باولو) - الألماني جيروم بواتينج (بايرن ميونخ) - الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) - الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) - السنغالي كاليدو كوليبالى (نابولى) - الهولندى ماتياس دى ليخت (يوفنتوس) - الأسكتلندى أندى روبرتسون (ليفربول) - الإسبانى سيرجيو راموس ( ريال مدريد) - البرازيلى مارسيلو ( ريال مدريد) - الفرنسي رافائيل فاران ( ريال مدريد) - البرازيلي تياغو سيلفا (تشيلسي).

خط الوسط:

- الإسباني تياجو ألكانتارا (ليفربول) - الإنجليزي ديلي آلي (توتنهام هوتسبير) - الإسباني سيرجيو بوسكيتش (برشلونة) - البرازيلي فيليب كوتينيو (برشلونة) - البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد) - البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول) - الألماني ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) - الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي) - الهولندي فرينكي دي يونج (برشلونة) - الألماني توني كروس (ريال مدريد) - الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) - الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ) - الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

خط الهجوم:

- الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - الجابونى بيير-إيمريك أوباميانج (آرسنال) - الألماني سيرج جنابري (بايرن ميونخ) - الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) - النرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) - الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) - السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - المصري محمد صلاح (ليفربول) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - الكوري الجنوبي هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير).

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