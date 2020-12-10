شاهد..كيف احتفل لاعبو مونشنغلادباخ الألماني بالتأهل في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه ريال مدريد (0-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء.

وأحرز المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، هدفي "الميرينغي" في الدقيقتين (9 و32) من عمر المباراة التي جمعتها على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد.

وبقي لاعبو فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الملعب لمتابعة اللحظات الأخيرة من مباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي وضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني على جهاز لوحي لمعرفة مصيرهم.

واحتفل لاعبو الفريق الألماني بطريقة "جنونية" بعد أن انتهت مباراة إنتر ميلان وضيفه شاختيور دونيتسك بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي كانوا ينتظرونها ليتأهلوا إلى دور الـ16 الكبار من "التشامبيونز ليغ".

واحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثاني في المجموعة الثانية (B) برصيد 8 نقاط، متفوقا بالمواجهات المباشرة على شاختيور دونيتسك، الذي شغل المركز الثالث وحصل على حق المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ولكنه مع ذلك رافق الفريق الملكي إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد تعادله مع إنتر ميلان في عقر داره من دون أهداف أمام ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني.

أما ريال مدريد فقد صعد إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا من المركز الأول، برصيد 10 نقاط.

بينما تذيل إنتر ميلان قائمة المجموعة، ليودع بذلك بطولة "التشامبيونز ليع"، كما فشل في الانتقال إلى الدوري الأوروبي.

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