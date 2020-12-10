تأجيل جديد لمونديال القوى في الصالات المغلقة بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقرر تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى للصالات المغلقة التي كانت مقررة في الصين أيام 19 و20 و21 مارس 2021، لتقام عام 2023، بسبب ازدحام روزنامة البطولات في العام المقبل، مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في صيف 2021.

والتأجيل هو الثاني للبطولة نفسها، والتي كانت مقررة في البداية خلال مارس 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم تم تأجيلها مرة أخرى، وجاء في بيان اتحاد ألعاب القوى الدولي: "بينما كنا على اتصال مع اللجنة المنظمة ورابطة ألعاب القوى الصينية لتقييم انطلاق البطولة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ونظراً للوضع العالمي الحالي، لا يزال هناك شك كبير بشأن حالة فيروس كورونا في أوائل عام 2021".

وأضاف: "من أجل سلامة الرياضيين والمسؤولين التقنيين لدينا، يجب علينا النظر على النحو الواجب في مخاطر جلب مجموعة كبيرة من الأشخاص لحضور الحدث في ظل حالة الوباء والاحترام الكامل لسياسة الوقاية من الوباء في البلد المضيف وتنفيذها، ولذا تم الاتفاق على بقاء البطولة في الصين، على أن تقام نسخة بطولة العالم للصالات المغلقة لعام 2022 في بلغراد".

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