رونالدو: ميسي ليس غريمي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن يوماً غريماً له، وذلك بعد تسجيله ثنائية ساهمت في تصدر فريقه يوفنتوس الإيطالي على حساب برشلونة الإسباني أول من أمس في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال رونالدو بعد المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3 - 0 على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة «السيدة العجوز» ذهاباً بهدفين «كانت لدي علاقة ودية معه دوماً، تشاركنا الجوائز لمدة 12 أو 13 عاماً. لم أعتبره غريماً، بل تصرفت معه دوماً بشكل جيد».

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث أحرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات.

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