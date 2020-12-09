مشجع يسير 64 كيلو مترًا لدعم فريقه

المصدر: البيان الإلكتروني

يسافر البرازيلي ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا، صاحب الـ47 عاما سيرا على الأقدام لدعم سبورت ريسيفه البرازيلي الذي يمتلك بطولة دوري واحدة في تاريخه عام 1987

ينتقل ماريفالدو من بلدته بومبوس إلى ملعب أديلمار دا كوستا كارفاليو سيرا لتوفير النفقات.

يقول المشجع وفقاً لموقع " 90+":" لا أفعل هذا من أجل تحدي أو شيء آخر، لكني أجد المرح في هذه الرحلة.. أستمتع بكل شيء فيها"

تستغرق رحلته 12 ساعة ولهذا فإنه يتحرك في الصباح الباكر أو قبل ليلة من انطلاق المباراة.

رغم أن الجمهور محروم من متابعة مباريات فريقه منذ مارس بسبب فيروس كورونا لكن ماريفالدو أصبح مشهورا، إذ أنه حينما يسير في النادي أو داخل جدرانه فإنه يجد ترحابا كونه "المشجع الذي يأتي سيرا"

وصف ماريفالدو الرياضة بأنها "الحياة" ويتشوق لتكرار السفر سيرًا كل أسبوع.

"عناء الطريق يتحول إلى مرح في ذهن المشجع الشغوف عندما يصل للاستاد.. بيته"

اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم لينافس على جائزة مشجع العام 2020

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