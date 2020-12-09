الحكومة الفرنسية تُعلق على واقعة العنصرية في مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت الحكومة الفرنسية برد فعل اللاعبين في مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير، الذى انسحب من ملعب حديقة الأمراء بباريس بسبب إشارة عنصرية من جانب الحكم الرابع، ما أدى إلى تعليق المباراة وتأجيلها،وفقاً لما ذكرته الوكالة الإسبانية.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، "أنا فخورة"، وأكدت في مقابلة مع محطة (فرانس إنفو) أن اللاعين، بسلوكهم هذا، قدموا مثالا للشباب الأصغر منهم على معنى "مبدأ عدم التمييز".

ويعود هذا إلى كلمة "أسود" التي استخدمها الحكم الرابع، الروماني سيباستيان كولتيسكو، للإشارة إلى الدولي الكاميروني السابق أشيل بيير ويبو، عضو الجهاز الفني بفريق باشاك شهير، مشيرا إليه بلون بشرته حتى يخبر الحكم الرئيسي، مواطنه أوفيديو ألين هاتيجان، بأن اللاعب يحتج بشكل صاخب على خطأ.

واعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية أن "تسمية شخص ما بلونه أمر لا يغتفر فى فرنسا هذا غير مسموح به هنا".

وستستأنف مباراة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير اليوم.

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