هندي يخطط لبناء متحف خاص بمارادونا

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

أعلن رجل الأعمال الهندي بوبي شيمانور، أحد المعجبين بأيقونة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا والصديق المقرب له، عن خططه لبناء متحف على مستوى عالمي، يضم تمثالاً ذهبياً لأسطورة كرة القدم.

وبحسب موقع «نيوز 18» الهندي، فإن التمثال بحجمه الطبيعي، سيكون تجسيداً للنجاح الذي حققه المهاجم الأرجنتيني، حين سجل هدفاً حاسماً في مرمى إنجلترا خلال مونديال عام 1986، وقد ساعد تسجيل الهدف المثير للجدل في خروج إنجلترا من المونديال، الذي فازت به الأرجنتين في المكسيك. بحسب التقارير، من المقترح أن يقام المتحف في كولكاتا أو جنوبي الهند، بحيث يستعرض حياة مارادونا المهنية والشخصية.

وقال شيمانور: «سوف يمزج المتحف بين جماليات الفن والتكنولوجيا»، وفي إشارة إلى صداقته الوثيقة بمارادونا على مدى عقد من الزمان، قال شيمانور إن علاقته بأسطورة كرة القدم، بدأت في دبي عام 2011. مضيفاً أن «المتحف يأتي تكريماً لمارادونا، وسيكون معرضاً للمعلومات المتعلقة باللاعب الكبير، وإرثه خلال مسيرته في كرة القدم».

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