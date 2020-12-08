اليوفي وبرشلونة.. حسابات اللقاء الأخير بين الأسطورتين رونالدو وميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف الكامب نو مباراة بعد أقل من ربع ساعة من الآن المواجهة النارية بين برشلونة ويوفنتوس ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويكتسب اللقاء بين الناديين أهمية كبيرة ليس لكون المنافسة ستكون على من سيصعد لدور الـ16، ولكن لأن هذا اللقاء قد يكون المواجهة الأخيرة بين الأسطورتين رونالدو وميسي.

يتصدر برشلونة مجموعته برصيد 15 نقطة، ولم يخسر حتى الآن، وفاز على يوفنتوس في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ولكن رونالدو نجم اليوفي وهداف الفريق لم يكن حاضراً.

ويسعى يوفنتوس لرد الهزيمة لبرشلونة.

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