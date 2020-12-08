تعرف على قائمة المتأهلين مبكراً لدور 16 من دوري أبطال أوروبا
حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا قبل الجولة الختامية لمنافسات البطولة التي تشهد 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب أوروبا.
وفي ما يلي قائمة الأندية المتاهلة مبكرا لدور 16 من "التشامبيونز ليغ" وفقاً لروسيا اليوم:
المجموعة الأولى (A):
بايرن ميونخ (ألمانيا)
المجموعة الثالثة (C):
مانشستر سيتي (إنجلترا)
بورتو (البرتغال)
المجموعة الرابعة (D):
ليفربول (إنجلترا)
المجموعة الخامسة (E):
تشيلسي ا(إنجليزا)
إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة السابعة (G):
برشلونة (إسبانيا)
يوفينتوس (إيطاليا).
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