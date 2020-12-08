تعرف على قائمة المتأهلين مبكراً لدور 16 من دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا قبل الجولة الختامية لمنافسات البطولة التي تشهد 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب أوروبا.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتاهلة مبكرا لدور 16 من "التشامبيونز ليغ" وفقاً لروسيا اليوم:

المجموعة الأولى (A):

بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة (C):

مانشستر سيتي (إنجلترا)

بورتو (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الخامسة (E):

تشيلسي ا(إنجليزا)

إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

برشلونة (إسبانيا)

يوفينتوس (إيطاليا).

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