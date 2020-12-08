أوزيل يقترب من فنربخشة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتوقع أن ينضم الألماني مسعود أوزيل، إلى فنربخشة بنسبة 90٪ في يناير 2021، لينهي أخيراً كابوسه في أرسنال الإنجليزي، بعدما تم استبعاده من صفوف ارسنال هذا الموسم، تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، وإصرار اللاعب على أنه لن يجبر على ترك النادي، بينما يتقاضى أجراً قدره 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويبدو ارسنال يائساً من التخلص من راتب أوزيل الهائل في ظل انتهاء عقده خلال الصيف المقبل، قبل أن يظهر فنربخشة في المشهد، ويبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب، حسب ما كشف عنه مراد زورلو أحد أعضاء مجلس إدارة نادي فنربخشة، وأن النادي لديه فرصة كبيرة للغاية للتعاقد مع أوزيل العام المقبل.

وكشفت "سبورت ديجتال"، أن أوزيل من المحتمل بنسبة 90%، أن يصبح لاعباً في فنربخشة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأن أوزيل لم يلعب مع أرسنال منذ 7 مارس، ويبدو أن الانتقال إلى تركيا يبدو منطقياً لجميع الأطراف، على الرغم من أن لاعب الوسط سيتعين عليه خفض راتبه.

ولم يتمكن أرتيتا من إيجاد مكان لأوزيل في تشكيلة ارسنال في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي، والشاب البالغ من العمر 32 عاماً من أصول تركية، انقسم حوله مشجعو أرسنال في الأسابيع الأخيرة، ودعا البعض إلى مشاركته في الفريق مرة أخرى، لأن أرتيتا يحتاج إلى شرارة إبداعية من خط الوسط.

بينما يعتقد البعض الآخر أنه "البيضة الفاسدة" للمجموعة، ويتطلعون إلى نهاية مشواره مع ارسنال، والذي عانى من بداية مروعة للموسم الجاري، وظل في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بعد خيبة أمله الأخيرة، والهزيمة بهدفين دون مقابل، أمام توتنهام في ديربي شمال لندن.

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