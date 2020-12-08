تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة يوفنتوس المقرر لها، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهت اختيارات كومان عودة الفرنسي صامويل أومتيتي لدعم الدفاع، إثر حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بـ 15 نقطة، بينما يوفنتوس في المركز الثاني بـ12 نقطة.

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