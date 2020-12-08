إصابة مهاجم ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة الملكي في دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في أوتار عضلات ساقه اليمنى، اليوم الثلاثاء، مما يؤكد تغيبه عن مواجهة بوروسيا مونشجلادباخ الألمانى، المحدد لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر النادى بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكترونى، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا يوفيتش اليوم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب بأوتار العضلات في ساقه اليمنى، بانتظار تطور حالته".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن يوفيتش سيغيب عن المنافسات لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، على أثر تلك الإصابة.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسبانى استعاد نغمة الانتصارات في الليغا بفوز صعب على مضيفه إشبيلية، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2020-2021.

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