الصحف الإسبانية تركز على عودة المواجهة بين ميسي ورونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على المواجهة بين الخصمين القدامى، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي فريقي برشلونة ويوفنتوس اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة.

ولم يتواجه الثنائي على أرض الملعب منذ مايو 2018، ولذا يحظى اللقاء باهتمام الجميع، ولا تتحدث الصحافة الإسبانية عن شيء آخر، رغم أن المباراة مجرد تحصيل حاصل، بعدما تأهل برشلونة ويوفنتوس إلى الدور التالي.

ولكن تعتبر المباراة فرصة نادرة لمعاودة مواجهة الخصمين ميسي ورونالدو، خاصة بعدما غاب رونالدو عن مباراة الفريقين بالدور الأول للمجموعة، بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه الآن جاهز ومستعد لمواجهة منافسه القديم.

وتصدرت الصحف الإسبانية جميعها، عناوين تحمل معاني "ميسي ضد رونالدو"، وجاء عنوان صحيفة "ماركا": "تماماً مثل العصور القديمة"، فيما يبدو وكأنها نظرة حنين إلى التنافس بين الرجلين عندما كان رونالدو في ريال مدريد.

بينما جاء عنوان "آس": "المبارزة الأكثر توقعا''، وتضمنت التفاصيل: "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، يتقابلان مرة أخرى للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد أن غاب البرتغالي الدولي عن المباراة الأولى في تورينو، بعد اختبار إيجابي بفيروس كورونا، ويخوض برشلونة ويوفنتوس، معركة لمعرفة من سيتصدر المجموعة".

ووضعت "موندو ديبورتيفو" عنوان: "عودة المبارزة"، وأضافت في التفاصيل: "نجما العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يواجهان بعضهما البعض مرة أخرى عندما يتواجه يوفنتوس وبرشلونة، والذي فاز في مباراة الدور الأول بهدفين دون مقابل في تورينو".

وكان عنوان "سبورت": "دع الوهم يعود''، في إشارة إلى النضالات الأخيرة من كل من برشلونة ويوفنتوس مقارنة بأيام المجد لكلا الفريقين وأبطالهما.

وفي إيطاليا، كان عنوان "كورييري ديلو سبورت": "من هو الأقوى ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟، من سيرث إرث دييغو مارادونا؟"

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