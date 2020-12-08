مليار يورو خسائر متوقعة للدوري الألماني لكرة القدم بسبب كورونا

المصدر: وام

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن توقعاتها بانخفاض إيرادات الدوري الألماني بنحو مليار يورو في موسم 2020 / 2021 على خلفية جائحة وباء " كورونا ".

وأكد كريستيان شيفارت رئيس الرابطة أن سوق الانتقالات لهذا الموسم تأثر بحالة الركود في ظل الحذر الشديد لتعاملات الأندية مع الصفقات، وأن خسائر الانتقالات وحدها وسط هذه الظروف تصل على 300 مليون يورو، في نفس الوقت الذي تصل فيه خسائر غياب الجماهير عن للمدرجات والاعلانات في دوري الدرجة الأولى" البوندسليجا"، ودوري الدرجة الثانية إلى 700 مليون يورو، حتى في ظل السماح بحضور أعداد قليلة لبعض المباريات ضمن بروتوكول الإجراءات الاحترازية المطبق.

وأوضح شيفارت أن معدل الركود في الموسم الحالي سيكون أكبر من الموسم الماضي، لأن الجائحة بدأت في الظهور وألقت بظلالها على الأندية في نهايات الموسم السابق، وبالتالي فإن تأثيراتها كانت أقل.

وعقدت أندية الدوري الألماني وعددها 36 ناديا في الدرجتين الأولى والثانية اجتماعا لمناقشة الآثار السلبية على كرة القدم في الموسم الجاري، والمقترحات المناسبة للتعامل معها حتى لا تتأثر بعضها وتعلن إفلاسها، وجرى الاتفاق على إعادة توزيع إيرادات البث التليفزيوني على الجميع بشكل متوازن.

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