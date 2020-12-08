ميسي ورونالدو حوار العمالقة في «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: مدريد - أ ف ب

تترقب جماهير الكرة في العالم اليوم لقاء العملاقين الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو في مباراة برشلونة ويوفنتوس بملعب كامب نو في صراع الصدارة بالمجموعة السابعة، بدوري أبطال أوروبا، وتأهل الفريقان إلى دور الـ16، ولكن لقاء ميسي ورونالدو هو الأول بينهما منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018، وغاب رونالدو عن المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-0 ، بدور المجموعات لثبوت إصابته بـ «كورونا»، فخطف ميسي الأضواء وسجّل هدفاً من ركلة جزاء.

وفاز العملاقان سوياً بـ11 كرة ذهبية بين عامي 2008 و2019، كما أنهما صاحبي أول مركزين بلائحة هدافي المسابقة القارية عبر التاريخ، وفاز ميسي بست كرات ذهبية ويحمل حالياً اللقب، بينما فاز رونالدو بها 5 مرات.

ويطمح رونالدو لإعادة اللقب القاري لخزائن يوفنتوس بعد غياب ربع قرن والفوز به للمرة السادسة على الصعيد الشخصي، في حين يسعى ميسي للقبه الخامس.

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