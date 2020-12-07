أسطورة ليدز يجمع 1.1 مليون إسترليني لعلاج صديقه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جمع رينوس كيفين سينفيلد أسطورة ليدز، 1.1 مليون جنيه إسترليني، بعدما أنهى مشاركته في الماراثون السابع خلال سبعة أيام لصالح جمعية "إم إن دي"، وللمساهمة في علاج زميله السابق في الفريق روب بورو.

وتم تشخيص بورو، بمرض العصب الحركي في ديسمبر الماضي، بعد أن شجعه سينفيلد على زيارة الطبيب بسبب تداخل الكلام، وقال سينفيلد، أنه شعر بالعاطفة خلال التحدي الذي واجهه.

وقال: "أنا مذهول عندما جمعت أول نصف مليون جنيه إسترليني، وكان هدفي الأولي، جمع 77777 جنيه إسترليني، لتكريم زميلي القديم بورو، إلا أنني أنهيت مشاركتي في السباقات السبعة، وتجاوزت مليون إسترليني".

وأنهى رينوس كيفين سينفيلد آخر ماراثون له اليوم الاثنين، بزمن قدره 3 ساعات و41 دقيقة".

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