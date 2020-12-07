وقت بوغبا ينتهي في مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن مينو رايولا وكيل بول بوغبا، أن اللاعب سيغادر مانشستر يونايتد، بعدما انتهى وقته في أولد ترافورد، في خطوة ستثير غضب المدرب أولي جونار سولشاير، عشية أكبر مباراة له في الموسم الحالي، والمقررة أمام لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وقال رايولا لموقع "توتو سبورت": "أستطيع أن أقول أن الأمر انتهى لبول بوغبا في مانشستر يونايتد"، ليضع حداً لمستقبل بوغبا، والذي كان موضع الكثير من التكهنات لعدة أشهر ماضية، لكنه ظل في أولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية الممتدة الأخيرة، قبل أن يفجر رايولا، قنبلة رحيل لاعبه، وأثار نوبة غضب إدارة ومدرب وجماهير مانشستر يونايتد.

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