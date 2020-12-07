"ذئاب" ولفرهامبتون يكرمون خيمينيز المصاب بكسر الجمجمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتدى لاعبو ولفرهامبتون واندررز "الذئاب"، قمصاناً خاصة للإحماء تكريما لزميلهم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز (29 عاماً)، قبل مباراتهم مع ليفربول، بعد إصابته بكسر في جمجمته بعد اصطدامه الشديد بمدافع أرسنال ديفيد لويز، في الدقائق الأولى من المباراة التي حقق فيها فريقه الفوز.

وتضمنت قمصان إحماء اللاعبين، رقم قميص اللاعب "9"، وعبارات تشجيعية مثل "أبق قوياً" و"قلوبنا معك"، فيما أكد نونو إسبيريتو سانتو مدرب الفريق، أن خيمينيز عاد إلى المنزل بعد الجراحة في المستشفى، عقب تعرضه للإصابة أثناء دفاعه عن ركلة ركنية مبكرة، حيث اصطدم برأسه مع لويز الذي تلقى العلاج أيضاً، لكنه واصل اللعب قبل أن يخرج بين الشوطين.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى توقف المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي لمدة 10 دقائق، للسماح للطاقم الطبي بعلاجه قبل نقله إلى المستشفى، ليخضع لعملية جراحية في الجمجمة المكسورة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي.

وقال سانتو لموقع "أمازون برايم": "عاد خيمينيز إلى المنزل، وهو أمر يسعدنا، وهو يتحسن ويعود إلى الحياة الطبيعية، وإذا سألتني شخصياً، فأنا أريده أن يعود سريعاً، وقلقنا الحقيقي أن لا يتعافى تماماً".

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