مقترح لتغيير شعار بوكا جونيورز تكريماً لمارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يدرس نادي بوكا جونيورز، إمكانية تغيير شارته لتكريم نجمه السابق دييغو مارادونا، والذي توفى في نوفمبر الماضي، بعد إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقضى مارادونا، ثلاث فترات في بوكا جونيور بنهاية مسيرته الكروية، وهو النادي الأرجنتيني الأكثر ارتباطاً بالأسطورة الأرجنتينية، ولذا قدم عضوان من مجلس إدارة النادي، والذي يضم 25 عضواً، اقتراحاً لتغيير الشارة.

واقترح كل من سيرجيو بيرجنارديللو ونيستور بوسيو، أن يضيف نادي بوكا جونيور نجمة صغيرة فوق شارته، وسيكون عليها رقم قميص مارادونا، وهو الرقم 10.

وأشارت صحيفة "ماركا"، أنه سيتم دراسة الاقتراح داخل مجلس إدارة النادي، ولكنها توقعت أن لا تتم الموافقة عليه.

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