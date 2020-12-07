دوري أبطال أوروبا: احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي

المصدر: أ ف ب

تخوض الأندية الـ32 المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

في ما يلي احتمالات التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المجوعات الثماني:

*الثلاثاء:

- المجموعة الخامسة: تشلسي الانجليزي (13 نقطة) ضد كراسنودار الروسي (4)، ورين الفرنسي (1) ضد اشبيلية الاسباني (10)

تشلسي: ضمن صدارة المجموعة والتأهل.

اشبيلية: ضمن الحلول وصيفاً والتأهل.

كراسنودار: ضمن الحلول ثالثاً والانتقال الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

رين: سينهي دور المجموعات رابعا.

المجموعة السادسة:

لاتسيو الإيطالي (9) ضد بروج البلجيكي (7) وزينيت الروسي (1) ضد بوروسيا دورتموند الالماني (10)

دورتموند: ضمن تأهله إلى دور الـ16. سيتصدر اذا فاز على زينيت، إذ انتهت المبارتان بالتعادل، أو ايا تكن نتيجته إذا خسر لاتسيو ضد بروج.

لاتسيو: سيتأهل إذا تفادى الخسارة ضد بروج. سيتصدر بحال فوزه بموازاة خسارة او تعادل دورتموند، أو تعادله وخسارة دورتموند.

بروج: سيتأهل بحال فوزه على لاتسيو.

زينيت: سينهي دور المجموعات رابعا.

المجموعة السابعة:

برشلونة الاسباني (15) ضد يوفنتوس الايطالي (12)، ودينامو كييف الاوكراني (1) ضد فرنتسفاروش المجري (1)

ضمن برشلونة ويوفنتوس تأهلهما إلى دور الـ16. سيتخطى يوفنتوس برشلونة فقط بحال فوزه عليه بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، أو بفارق هدفين عدا عن نتيجة 2-صفر.

لا يمكن لدينامو كييف أو فرنتسافورش بلوغ دور الـ16. للحلول ثالثا، يجب أن يفوز دينامو أو يتعادل صفر-صفر، 1-1 أو 2-2، وإلا يكون الانتقال الى الدوري الاوروبي من نصيب الفريق المجري.

المجموعة الثامنة:

باريس سان جرمان الفرنسي (9) ضد اسطنبول باشاك شهير التركي (3)، ولايبزيغ الالماني (9) ضد مانشستر يونايتد الانكليزي (9)

مانشستر يونايتد: سيتأهل اذا تفادى الخسارة ضد لايبزيغ. سيتصدر اذا تفادى الخسارة وفشل سان جرمان بالفوز على باشاك شهير.

سان جرمان: سيتأهل اذا تفادى الخسارة ضد باشاك شهير، او حتى بحال خسارته وعدم انتهاء المباراة الثانية بالتعادل. سيتصدر باريس سان جرمان بحال فوزه.

لايبزيغ: سيتأهل بحال فوزه على يونايتد، أو بحال تعادله وخسارة سان جرمان. سيتصدر بحال فوزه وفشل سان جرمان بالفوز.

باشاك شهير: سينهي دور المجموعات رابعا.

* الاربعاء:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني (13) ضد لوكوموتيف موسكو الروسي (3)، وسالزبورغ النمسوي (4) ضد أتلتيكو مدريد الاسباني (6)

بايرن ميونيخ: ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

أتلتيكو مدريد: سيتأهل بحال تفادى الخسارة ضد سالزبورغ. بحال خسارته، سيحل ثالثا وينتقل الى الدوري الاوروبي.

سالزبورغ: سيتأهل بحال فوزه على أتلتيكو. سيحل ثالثا اذا فشل بتحقيق الفوز بموازاة عدم فوز لوكوموتيف على بايرن.

لوكوموتيف: لن يتأهل إلى دور الـ16. سيحل ثالثا اذا فاز على بايرن وفشل سالزبورغ بالفوز على أتلتيكو.

المجموعة الثانية:

ريال مدريد الاسباني (7) ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني (8)، وإنتر الإيطالي (5) ضد شاختار دانيتسك الأوكراني (7)

مونشنغلادباخ: سيتأهل إذا تفادى الخسارة أو تعادل شاختار مع إنتر. سيتصدّر بحال فوزه. لا يمكنه الحلول رابعا.

شاختار: سيتأهل بحال فوزه على إنتر، أو اذ انتهت المبارتان بالتعادل. سيتصدر بحال فوزه وخسارة او تعادل مونشنغلادباخ. سيحل رابعا إذا خسر وتفادى ريال مدريد الخسارة.

ريال مدريد: سيتأهل إذ فاز على مونشنغلادباخ، أو تعادل بموازاة خسارة شاختار ضد انتر. سيتصدر اذا فاز بموازاة فشل شاختار بتحقيق الفوز. سيحل رابعا اذا خسر هو وشاختار.

إنتر: سيتأهل اذا فاز على شاختار ولم تنته المباراة الثانية بالتعادل. سيحل رابعا اذا لم يفز.

المجموعة الثالثة: أولمبياكوس اليوناني (3) ضد بورتو البرتغالي (10)، ومانشستر سيتي الانكليزي (13) ضد مرسيليا الفرنسي (3)

مانشستر سيتي: ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

بورتو: ضمن التأهل كوصيف للمجموعة.

أولمبياكوس: سيحل ثالثا إذا لم يحرز مرسيليا نقاطا أكثر منه، نظرا لتفوقه بالاهداف المسجلة خارج ارضه في المواجهات المباشرة بينهما.

مرسيليا: يجب أن يحرز نقاطا أكثر من اولمبياكوس لانتزاع المركز الثالث منه.

المجوعة الرابعة: أياكس امستردام الهولندي (7) ضد أتالانتا الإيطالي (8)، وميدتيلاند الدنماركي (1) ضد ليفربول الإنجليزي (12)

ليفربول: ضمن التأهل وصدارة المجموعة.

أتالانتا: سيتأهل اذا تفادى الخسارة امام أياكس.

أياكس: سيتأهل اذا فاز على اتالانتا.

ميدتيلاند: سينهي دور المجموعات رابعا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز