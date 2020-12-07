صلاح يعادل رقماً لرونالدو في الدوري الإنجلیزي

المصدر: البيان الإلكتروني

عادل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي عدد أهداف النجم البرتغالي كريستیانو رونالدو، التي في الدوري الانجليزي.

ورفع صلاح عدد أهدافه إلى 84 هدفاً أمس عندما سجل أول أهداف ناديه ليفربول في شباك وولفرھامبتون، في الجولة الـ11.

وسجل صلاح ھدفه في الدقیقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا فشل مدافعي وولفرھامبتون في التعامل مع كرة جوردان ھندرسون، ليرفع رصيد أهدافه في البرمييرليغ إلى 84 ھدفا، وھو نفس عدد أھداف كريستیانو رونالدو، التي سجلھا مع مانشستر يونايتد.

لكن الفارق أن محمد صلاح سجل أھدافه في 131 مباراة، في حین جاءت أھداف رونالدو في 196 مباراة، وفقا لموقع "transfermarkt".

ووفقا لشبكة "أوبتا" فإن محمد صلاح أسھم في 111 ھدفا في الدوري الإنجلیزي الممتاز، على ملعب أنفیلد، معقل لیفربول (سجل 82 وصنع 29).منذ عودته إلى إنجلترا صیف 2017.

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