سوسييداد يتعادل مع ألافيس ويتنازل عن صدارة الليغا لـ أتلتيكو

المصدر: أ ف ب

أضاع ريال سوسييداد فرصة استعادة الصدارة من أتلتيكو مدريد بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألافيس امس الأحد ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى سوسييداد بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن فريق العاصمة الفائز السبت على بلد الوليد بهدفين نظيفين علما أن أتلتيكو خاض مباراتين أقل أيضا ويستطيع بالتالي الابتعاد في الصدارة أكثر فأكثر.

وهو التعادل الثاني تواليا لسوسييداد بعد فياريال 1-1 في المرحلة الماضية.

وعلى الرغم من طرد لاعب الافيس رودريغو اندريس باتاغليا في الدقيقة 61 بالبطاقة الحمراء مباشرة، لم يتمكن سوسييداد من استغلال النقص العددي في صفوف منافسه واكتفى بنقطة واحدة.

وتعثر فياريال بدوره أمام ضيفه التشي بنفس النتيجة، ليهدر فرصة تعزيز مركزه الثالث.

ورفع فياريال رصيده إلى 21 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو، فيما وصل التشي الى النقطة 14 في المركز العاشر.

في المقابل زاد بتيس من محن أوساسونا وأضاف خسارة جديدة إلى سجله، ما وضعه بين الفرق المهددة بالهبوط الى الدرجة الثانية بتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق ثلاث نقاط عن هويسكا صاحب المركز الأخير الذي أضاع أول انتصاراته بتعادله مع مضيفه غرناطة (3-3)، بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 88 (3-1).

ولم يتذوق أوساسونا طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بما فيها مباراة أمس، إذ خسر أربع مرات وتعادل في الخامسة.

وارتقى ريال بتيس إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة وهو فوزه الأول بعد ثلاث هزائم.

وجاء هدفا بيتيس عن طريق بروخا إيغليسياس (ق76) وخوان ميراندا (ق90+1).

وفي مباراة غرناطة وهويسكا، سجل الكولومبي لويس خافيير سواريز (ق43)، وجورجي مولينا (ق88) وجرمان سانشيز (ق90) للأول، وميكيل ريكو (ق21)، وبورخا غارسيا (ق49) والياباني شينجي أوكازاكي (ق82) للثاني.

وتختتم المرحلة اليوم الاثنين بقاء إيبار وفالنسيا.

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