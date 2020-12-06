كلوب يعدل روتين ليفربول ليناسب "المسلمين" صلاح وماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن قيامه بتعديل روتين يوم المباراة، لضمان حصول اللاعبين المسلمين محمد صلاح وساديو ماني، على وقت لعاداتهم الإسلامية.

وقال كلوب: "أحب أن لدينا الكثير من الثقافات المتعددة، ومن الرائع حقاً أن أقول أنه يجب أن نقدم صورة طيبة عن ليفربول، والذي لديه لاعبين مسلمين بين صفوفه، ولذا عدلنا للتو روتين يوم المباراة، عند وصلنا إلى الملعب، وعندما نعود إلى غرفة الملابس بعد الإحماء للسماح للاعبين المسلمين للقيام بطقوسهم الخاصة".

وأوضح كلوب: "التعديل يكلفنا دقيقتين بالضبط، ومن السهل منح صلاح وماني هاتين الدقيقتين للقيام بما هو مهم للغاية في هذه اللحظة بالنسبة لهما".

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