10 ملايين بيزو نفقات مارادونا الشهرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منذ وفاة دييغو مارادونا، بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله في الأرجنتين، وهناك تدفق للعديد من الأسرار التي يتم الكشف عنها حول حياة الأسطورة الأرجنتينية، وأخرها مصروفات مارادونا الشهرية.

وأشارت صحيفة "ماركا" نقلاً عن وسائل إعلام أرجنتينية، أن مارادونا كان ينفق 10 ملايين بيزو أرجنتيني شهرياً، أي حوالي 122462 دولار أمريكي، لدعم شبكة من العائلات المرتبطة به شخصياً.

وألقى جورج ريال من خلال برنامج "انتريسوس"، على قناة "أمريكا" التليفزيونية، نظرة على سجلات الإنفاق الخاصة بمارادونا، وقال إنها كانت تصل إلى 10 ملايين بيزو شهرياً.

وأوضح: "لا يبدو الأمر كثيراً إذا كنا نتحدث عن دييغو، لكن هل تعرف كم يبلغ 10 ملايين بيزو؟، كان هذا هو متوسط الإنفاق الشهري لمارادونا، والذي قال بنفسه عدة مرات (أنا أطعم 50 أسرة.. أنا أعول 50 عائلة)".

وأضاف: "العائلات المقصودة هنا تشمل حاشيته وموظفيه ومنشآته في الأرجنتين، وفي الخارج، ولماذا هذا الرقم مهم؟، لأنه من الآن فصاعدا، من سيدفع 10 ملايين بيزو لتلك العائلات؟ وشخص ما يجب أن يدفعها".

وأشار إلى أن حسابات مارادونا في الوقت الحالي، في أيدي مكتب الضرائب الأرجنتيني، ولا أحد قادر على الوصول إليها لمعرفة تفاصيل أكثر دقة.

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