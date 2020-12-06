للمرة العاشرة .. ديمبيلي يصدم برشلونة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

صدمة جديدة لبرشلونة سببها إصابة المهاجم عثمان ديمبيلي "23 عاماً"، وهي المرة العاشرة التي يتعرض فيها اللاعب الشاب للإصابة بقميص برشلونة منذ انتقاله صيف 2017، حيث أعلن النادي الإسباني إصابة لاعبه في أوتار الفخذ الأيمن بدون تحديد لمدة غيابه، ورجحت المصادر الطبية أن يمتد الغياب 3 أسابيع.

ومنذ انتقال الدولي الفرنسي من دورتموند إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو يتعرض ديمبيلي للإصابة تلو الأخرى، وبعد وقت قصير من تحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة غاب عثمان ديمبيلي من شهر سبتمبر 2017 حتى نهاية العام، لتفوته 20 مباراة مع فريقه الجديد والسبب هو إصابة في الفخذ.

وفي منتصف يناير 2018 تعرض لتمزق في عضلات الفخذ ليستريح لمدة شهر، وفي أول مواسمه مع برشلونة بلغت عدد الأيام التي غابها بسبب الإصابة 132 يوما ليشارك في ذلك الموسم في 17 مباراة فقط سجل فيها ثلاثة أهداف، بحسب "شبورت بوزر".

تحسن وضع ديمبيلي في الموسم التالي، فخاض النصف الأول من موسم 2018/2019 بنجاح، حيث لعب 26 مباراة سجل فيها 13 هدفا لكن الإصابة ضربته مجددا في يناير 2019، هذه المرة في الكاحل، ليغيب لمدة أسبوعين وفي شهر مارس أصيب مرة أخرى بتمزق عضلي، غاب بسببه نحو شهر وفي شهر مايو أصيب في فخذه للمرة الثانية ليغيب حتى نهاية الموسم.

وفي الموسم الماضي (2019/2020) أصيب ديمبيلي مجدداً في الفخذ فغاب عن خمس مباريات من أغسطس لمنتصف سبتمبر وبعد عودته تعرض لإصابة بسيطة في العضلات نهاية الشهر.

وبعد عودته والاعتقاد بأن سوء الحظ سيغيب عنه أصيب في مباراة دورتموند، وغاب حتى نهاية العام ثم أصيب من جديد اصابة خفيفة أبعدته 3 أيام ثم ابتعد 66 يوماً بإصابة جديدة ثم 191 يوماً بإصابة تاسعة لتصبح إصابته الجديدة في الموسم الحالي هي العاشرة وقد تبعده 20 يوماً على الأقل.

إصابات ديمبلي مع برشلونة

2017/18 | 106 يوماً

2017/18 | 26 يوماً

2018/19 | 18 يوماً

2018/19 | 26 يوماً

2018/19 | 42 يوماً

2019/20 | 34 يوماً

2019/20 | 3 ايام

2019/20 | 66 يوماً

2019/20 | 191 يوماً

2020/21 | 20 يوماً تقريبًا

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