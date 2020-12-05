كورونا يتسبب في إلغاء مباراة إفريقية بعد التشكيك في نتائج الفحوصات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تسببت نتائج فحوصات كورونا في أزمة كبيرة بالعاصمة الغانية أكرا وأدت لإتخاذ طاقم تحكيم مباراة الأشانتي كوتوكو ونواذيبو الموريتاني قراراً بإلغاء المواجهة المقررة بينهما مساء السبت في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا، وكان لقاء الذهاب انتهى في موريتانيا بالتعادل 1-1.

ويتوقع أن تثير الحادثة جدلاً واسعاً بعد أن أحضر مسؤولو الإتحاد الغاني نتائج فحوصات (كورونا) التي خضع لها لاعبو الفريقين قبل ساعات قليلة من موعد المباراة وتم تسليمها للمراقب بحضور طاقم التحكيم وأشارت النتائج لظهور عدة حالات إيجابية بين لاعبي نواذيبو الذي احتجت إدارة بعثته على تلك النتائج ورفضتها جملة وتفصيلا واعتبرتها محاولة من الجانب الغاني لتمهيد مهمة فريق الأشانتي وشدد مسؤولو نواذيبو على أن فريقهم خضع للفحص في عاصمة بلادهم نواكشوط ثم خضع مجدداً للفحص بالسنغال قبل وصوله إلى غانا وبالتالي شككوا في النتائج وأصروا على إشراك لاعبيهم وهو ما رفضه طاقم التحكيم ليتم إلغاء المباراة والفريق الغاني داخل الملعب في حادثة يتوقع أن تُحدث جدلاً وتدفع (الكاف) لمراجعة ضوابطه بشأن فحوصات (كورونا) في المنافسات القارية.

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