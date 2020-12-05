إطلاق اسم مارادونا على محطة مترو نابولي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس مدينة نابولي اليوم، السبت، تغيير اسم محطة مترو "كومانا" وإطلاق اسم الراحل دييغو مارادونا عليها تكريماً للأسطورة الأرجنتيني الذي كتب تاريخاَ كبيراً للنادى الجنوبي.

وكان المجلس المحلي للمدينة قد سارع بتغيير اسم ملعب "سان باولو" وتسميته بملعب "مارادونا" بعد أيام قليلة من وفاة الأسطورة الأرجنتيني عن عمر 60 عاماً.

وكان الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا قد توفى بشكل مفاجئ داخل منزله في "بوينس آيرس" نتيجة سكتة قلبية تنفسية مفاجئة 25 نوفمبر الماضي.

ووفقاً لما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مجلس نابولي قرر تغيير اسم محطة مترو "كومانا" إلى Mostra-Stadio Maradona تخليداً لأعجوبة البارتينوبي.

وباتت محطة مترو مارادونا مليئة برسومات وصور من مسيرة مارادونا الكروية ما يجعلها أشبه بالمتحف، مع وجود أعمال فنية على طول الجدران بها لحظات خاصة من تاريخه مع نابولي.

وأكد الموقع، إنه هناك خططاً لبناء متحف لنابولي داخل الملعب لتضم العديد من العناصر والأشياء التى تركها المشجعين والمعجبين خارج بوابات الملعب بعد سماع خبر وفاة دييغو.

واختتمت الصحيفة بأن مراسم تغيير محطة مترو وإطلاق اسم مارادونا عليها حضرها رئيس النادي أوريليو دى لورينتيس وكذلك مهاجم ونجم الفريق الحالي النيجيري فيكتور أوسيمين.

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