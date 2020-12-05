شقيق رونالدو متورط بقضية احتيال في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية اليوم السبت، أن المدعي العام في مدينة تورينو فتح تحقيقا مع هوغو دينارت سانتوس أفيرو، شقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن شركة "موسارا"، المملوكة لرونالدو ويديرها شقيقه هوغو، طلبت من شركة "بيغاسو" في تورينو صنع قمصان تحمل شعار "CR7Museu" مقابل 500 ألف يورو، منها 150 ألف يورو لوسيط إسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسارا ادعت وجود غموض بشأن توقيت بدء الإنتاج، قبل أن تطلب من بيغاسو منحها كل القمصان المصنعة بسعر 4 يورو للقطعة الواحدة، كي يتم إتلافها.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة بدأت عند اكتشاف بيغاسو أن القمصان المصنعة لم تتلف، وإنما تباع في متحف رونالدو مقابل 40 يورو، مما دفع روكو فالينتي مالك الشركة الإيطالية لتقديم شكوى للادعاء العام في تورينو.

وتخضع شركة موسارا ومديرها شقيق رونالدو حاليا للتحقيق بتهمة الاحتيال على بيغاسو.

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