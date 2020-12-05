100 كلجم لم تمنع رونالدو من التسجيل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ايفرتون الإنجليزي، عن واقعة طريفة عندما كان مدرباً لنادي ميلان الإيطالي.

وقال أنشيلوتي: "عندما كنت في ميلان، وقعنا مع البرازيلي رونالدو، وكان يزن 100 كيلوجرام، وقبل مباراته الأولى معنا، أخبرته أنه لا يستطيع اللعب بهذه الطريقة، وأنه يجب أن يفقد وزنه".

وأضاف: "رد علي رونالدو قائلاً (ماذا تريد مني أن أفعل على أرض الملعب، أن أسجل أو أركض؟، وإذا كنت تريد مني الركض، فضعني على مقاعد البدلاء، وإذا كان الأمر يتعلق بتسجيلي للأهداف، فضعني في أرض الملعب)، وقررت الدفع به، ولم يركض، لكنه سجل هدفين".

وكان أنشيلوتي، قد تولى تدريب ميلان خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2009، فيما تعاقد ميلان مع رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني، بعقد مدته 18 شهراً مقابل 9.7 مليون دولار، لينهي مسيرة للاعب استمرت أربع سنوات ونصف بين صفوف الريال.

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