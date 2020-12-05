«مارادونا» الاسم الجديد لملعب نابولي

المصدر: (روما - أ ف ب)

أطلق نادي نابولي اسم نجمه الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا على ملعبه، وتبنى رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة إطلاق اسم الأسطورة على ملعب «سان باولو» الذي تألق فيه بطل مونديال 1986.

وكشفت بلدية نابولي أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الملعب من قبل جميع أعضاء المجلس البلدي الذي أشاد بمن اعتبره «أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور. بموهبته الهائلة وسحره، شَرَّفَ قميص نابولي طيلة سبعة أعوام، حيث أهداه لقب الدوري الإيطالي وكؤوساً أخرى مرموقة، وحصل في المقابل على حب أبدي غير مشروط من المدينة بأكملها».

وستكون المباراة الأولى لنابولي على ملعبه بتسميته الجديدة «دييغو أرماندو مارادونا» الخميس المقبل في الدوري الأوروبي «يورويا ليغ» ضد ريال سوسييداد الإسباني.

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