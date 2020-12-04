رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإيطالي

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع اليوفي في الكالتشيو خلال الشهر الماضى، ونجح رونالدو في تسجيل 5 أهداف خلال مشاركته في 3 مباريات بالدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس، منها ثنائية في شباك سبيزيا، وهدف ضد لاتسيو، ثم أحرز هدفين في مرمى كاليارى بالجولة الثامنة.

ومن المقرر أن يتسلم رونالدو جائزة الأفضل في شهر نوفمبر، قبل انطلاق مواجهة يوفنتوس أمام نظيره تورينو، في الديربي المقرر إقامته في السابعة من مساء غد السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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